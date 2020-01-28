В Турции и Таиланде число зараженных коронавирусом достигло 26 человек

В Турции 10 туристов из Китая и двое местных жителей госпитализированы с подозрением на коронавирус, в Таиланде заболели 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Минздрава Таиланда, пятеро из шести зараженных — приезжие из провинции Хубэй, шестой пациент — из Шэньчжэня.

Губернатор турецкой провинции Кападокия Аксарай Али Манты заявил, что симптомы пневмонии были отмечены у одного из туристов, в качестве предосторожности были изолированы еще 9 человек, контактирующие с ними. До результата анализов они будут изолированы.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Туроператоры РФ временно прекращают прием организованных групп из КНР

— Посольство России обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй

— Власти Китая сообщили о 106 умерших и 4515 заразившихся коронавирусом в стране