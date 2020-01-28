На Украине грабитель избил топором пенсионерку ради десятка яиц

В Донецкой области мужчина ударил топором 81-летнюю женщину ради десятка куриных яиц. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Димитровского отдела Красноармейской местной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 января около 9.00 утра. Мужчина разбил окно летней кухни, чтобы украсть десяток яиц. Увидев на пороге пенсионерку, он схватил топор и трижды ударил женщину обухом по голове.

Пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и закрытый перелом предплечья.

Полицейские задержали злоумышленника. Суд заключил мужчину под стражу, он обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Разбойное нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с проникновением в жилье».