У здания суда в США произошла стрельба

В Коннектикуте у здания суда неизвестный из автомобиля открыл стрельбу. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Бриджпорт. Злоумышленник открыл огонь по припаркованным возле суда автомобилям.

Уточняется, что в результате пострадали четыре человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Информация о задержании преступника не сообщается.

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