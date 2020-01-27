У здания суда в США произошла стрельба
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В Коннектикуте у здания суда неизвестный из автомобиля открыл стрельбу. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Бриджпорт. Злоумышленник открыл огонь по припаркованным возле суда автомобилям.
Уточняется, что в результате пострадали четыре человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
Информация о задержании преступника не сообщается.
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