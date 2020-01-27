Германия хочет эвакуировать своих граждан из Китая из-за коронавируса
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Немецкое правительство намерено провести эвакуацию своих граждан, которые находятся в китайском городе Ухань, из которого распространяется новый тип коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что всего планируется вывести около 90 человек.
По данным издания, в процедуре эвакуации примут участие немецкие военные.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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