Германия хочет эвакуировать своих граждан из Китая из-за коронавируса

Немецкое правительство намерено провести эвакуацию своих граждан, которые находятся в китайском городе Ухань, из которого распространяется новый тип коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что всего планируется вывести около 90 человек.

По данным издания, в процедуре эвакуации примут участие немецкие военные.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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