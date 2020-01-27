Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Китае
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал данные о запросе Китая на помощь в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА «Новости».
Журналисты просили главу ведомства о том, получала ли Россия соответствующий запрос он китайских коллег.
«Китайцы справляются», — заключил Мурашко.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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