Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в Китае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал данные о запросе Китая на помощь в борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналисты просили главу ведомства о том, получала ли Россия соответствующий запрос он китайских коллег.

«Китайцы справляются», — заключил Мурашко.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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