Мишустин поручил создать в России штаб по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать в РФ штаб по коронавирусу, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в состав штаба вошли вице-премьеры, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Также глава правительства поручил в течение двух дней подготовить план профилактики коронавируса в РФ.

Как отмечается, доклады о результатах мониторинга ситуации будут регулярно поступать президенту РФ Владимиру Путину.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 2800 человек. Более 80 человек скончались.

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