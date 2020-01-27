Комиссия рекомендовала помиловать осужденную в России израильтянку Иссахар
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Подмосковная комиссия по вопросам помилования рекомендовала удовлетворить прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает «Интерфакс».
Как заявила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, решение принято единогласно.
26 января стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента РФ.
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