Комиссия рекомендовала помиловать осужденную в России израильтянку Иссахар

Подмосковная комиссия по вопросам помилования рекомендовала удовлетворить прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков, сообщает «Интерфакс».

Как заявила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, решение принято единогласно.

26 января стало известно, что Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента РФ.

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