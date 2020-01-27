Злостный алиментщик из Курска пытался скрыться от приставов, сменив пол

Судебные приставы нашли задолжавшего почти миллион рублей по алиментам жителя Курска. Об этом сообщается на сайте ФССП по региону.

Отмечается, что для того, чтобы скрыться от уплаты задолженности, мужчина сменил пол, поменял паспорт и переехал.

Уточняется, что общая сумма долга жителя Курска составляет почти 800 тыс. рублей.

Как заявили в ФССП, должник не являлся по повесткам в суд. Судебный пристав-исполнитель обнаружил по месту проживания алиментщика женщину, которая была похожа на разыскиваемого. Позднее стало известно, что это оказалась не родственница алиментщика, а сам должник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Долги по алиментам: когда государство начнет гасить

— Приставы рассказали о самом злостном алиментщике России

— Приставам дали право ловить алиментщиков