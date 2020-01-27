В Ставропольском крае мать продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

В Ставропольском крае местная жительница попыталась продать своего новорожденного ребенка за 440 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, 36-летняя женщина захотела избавиться от младенца еще будучи беременной.

Она выставила пост в соцсетях о продаже ребенка.

На рекламу обратила внимание одна из пользовательниц сети и сообщила об этом правоохранителям.

В рамках следствия она заявила обвиняемой, что якобы желает приобрести малышку. Та выставила цену в 440 тысяч рублей.

Полиция задержала мать при передаче новорожденной в обмен на деньги.

В настоящее время девочка находится в больнице, в дальнейшем за нее будут отвечать органы опеки и попечительства.

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