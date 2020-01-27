Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло восьми человек

В Таиланде число заразившихся новым типом коронавируса возросло до восьми человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По уточненным данным, заболели вирусом уже не семь, а восемь человек. Также в настоящее время проходят обследование у медиков еще 84 человека.

В ведомстве отметили, что пять человек, которые попали в больницы до Нового года, смогли побороть вирус и выздороветь. Еще три человека заразились в январе в таиландских провинциях Прачуап Кирикхан (курортный город Хуахин), Районг и Чиангмай.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В настоящее время общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

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