В Москве в понедельник ожидается около 0°С

В Москве в понедельник ожидаются облачная погода с прояснениями и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем возможны небольшие осадки, температура воздуха составит от -1°С до плюс +1°С. В ночь на вторник температура может опуститься до -4°С, а также возможен снег.

Ветер ожидается юго-восточный скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

Подчеркивается, что из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до 12.00 вторника.

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