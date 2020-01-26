Глава ВОЗ отправился в Китай в связи с эпидемией коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Пекин в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В ходе своего визита в Китай Гебрейесус намерен провести встречи с правительством и экспертами в сфере здравоохранения, а также изучить развитие ситуации.

Глава ВОЗ заверил Китай в намерении укрепить сотрудничество для дальнейшей защиты от коронавируса, а также заявил, что организация поддерживает контакт со всеми странами, в которых выявлены случаи заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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