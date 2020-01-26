Украина усилила меры безопасности из-за коронавируса

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Штаб для своевременного обнаружения случаев заражения новым типом коронавируса создан при министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

В связи с угрозой коронавируса в аэропорту Борисполь организована работа санитарно-карантинного подразделения минздрава, все прибывшие прямыми рейсами из Китая пассажиры проходят температурный скрининг тела, заявил Гончарук.

Также проводится специальный ветеринарный осмотр животных, которых ввозят на территорию Украины.

На данный момент случаев заражения новым типом коронавируса на Украине не выявлено, отметил премьер-министр.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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