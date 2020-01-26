Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Правоохранительные органы начали проверку по факту стрельбы во дворе жилого дома в Нижневартовске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Ранее видеозапись инцидента была опубликована на странице городского сообщества «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.

По данным МВД, стрельба велась из охолощенного автомата, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время установлена личность стрелявшего, сотрудники полиции выясняют его местонахождение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разборка на юго-западе: в Москве открыли стрельбу в гостинице

— Мужчина открыл стрельбу в здании суда в Новокузнецке

— Мужчину в Подмосковье застрелили из травматического оружия