Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Осужденная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар обратилась в президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщает ТАСС.

Защитник Иссахар заявил о том, что обсудил с ней слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о необходимости личного обращения осужденной к российскому лидеру.

Он также уточнил, что израильтянка подала письменное ходатайство о помиловании и освобождении к Путину.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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