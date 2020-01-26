В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики сообщили о сохранении в Москве и Московской области сильного ветра и гололедицы, говорится на сайте Гидрометцентра.

Период действия «желтого» уровня опасности из-за гололеда был продлен до полудня 28 января в столице и регионе, а из-за гололедицы этот уровень продлили до шести утра 27 января.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.

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