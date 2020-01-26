В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом
Третье заболевание новым коронавирусом было зарегистрировано в Калифорнии в Соединенных Штатах, сообщает Reuters со ссылкой на источники из сферы здравоохранения.
Как выяснилось, заразился вирусом путешественник из Ухани, который приехал в Штаты из Китая. В настоящее время его изолировали.
По данным медиков, заболевший находится в нормальном состоянии.
Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась в Китае
— Китай запретил торговлю дикими животными по стране из-за вспышки коронавируса
— В Канаде выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа