Власти китайского Шанхая сообщили о первом погибшем от нового коронавируса

Власти Шанхая уведомили о первом погибшем в городе от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняется, всего в городе выявлено 40 случаев заражения данной инфекцией.

По имеющейся информации, умершим оказался 88-летний мужчина, у которого имелись и другие проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса нового типа в Китае погибли уже 54 человека.

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