В Париже приговорили к 22 годам мужчину, вербовавшего людей для джихада в Сирии

Суд в Париже приговорил гражданина Франции к 22 годам тюремного заключения по обвинению в призыве молодежи к участию в войне в Сирии на стороне террористов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечается, Мурад Фарез был задержан в августе 2014 года в Турции, спустя месяц его экстрадировали во Францию. Мужчина вербовал французскую молодежь в Страсбурге и Тулузе.

Кроме того, он прибывал на территории Сирии с 2013 года и имел весомую роль в террористическом мире, в том числе контактировал с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Сам Фарез признался в том, что помогал некоторым людям «пересечь границу». По его словам, он занимался «логистикой» террористических организаций, но не стоял во главе боевиков.

Его приговорили к 22 годам тюремного заключения.

«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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