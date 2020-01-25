Инфекционист рассказал, как определить наличие у человека коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что без лабораторных исследований сложно определить наличие коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, при пневмонии нового типа существуют знакомые диагнозы: кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке.

«Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же», — сказал специалист.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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