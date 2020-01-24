После землетрясения на востоке Турции есть двое раненых
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Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, есть двое раненых. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск.
По словам Сойлу, погибших в самом Элязыге и раненых нет. При этом есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции.
Отмечается, что после основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов.
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