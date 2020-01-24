После землетрясения на востоке Турции есть двое раненых

Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, есть двое раненых. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 мск.

По словам Сойлу, погибших в самом Элязыге и раненых нет. При этом есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции.

Отмечается, что после основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8