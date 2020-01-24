Все рейсы из китайского Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
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Международный аэропорт Уханя «Тяньхэ» сообщил об отмене всех авиарейсов в Москву, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это касается не только прямых, но и транзитных рейсов.
По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830 человек. 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Ранее в Пекине был введен высший уровень мер реагирования на ЧС из-за коронавируса.
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