Все рейсы из китайского Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Международный аэропорт Уханя «Тяньхэ» сообщил об отмене всех авиарейсов в Москву, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это касается не только прямых, но и транзитных рейсов.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830 человек. 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Ранее в Пекине был введен высший уровень мер реагирования на ЧС из-за коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин КНР выделило $144 млн на борьбу с коронавирусом

— Десять китайских городов приостановили транспортное сообщение

— Смерть от коронавируса зафиксирована близ границы Китая с Россией