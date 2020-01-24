В Москве водитель КамАЗа перекрыл дорогу и начал забастовку

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В Москве водитель КамАЗа перекрыл проезжую часть и устроил одиночную забастовку, передает Life.ru.

Мужчина залез на крышу грузовика и начал выкрикивать слова о том, как он устал от тяжелой жизни, нехватки денег и постоянных штрафов.

Отмечается, что таким образом водитель выступал против своего работодателя, с которым у него возникли разногласия.

Свидетели инцидента предложили мужчине материальную помощь.

В настоящее время движение на трассе восстановлено.

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