В Москве водитель КамАЗа перекрыл дорогу и начал забастовку
В Москве водитель КамАЗа перекрыл проезжую часть и устроил одиночную забастовку, передает Life.ru.
Мужчина залез на крышу грузовика и начал выкрикивать слова о том, как он устал от тяжелой жизни, нехватки денег и постоянных штрафов.
Отмечается, что таким образом водитель выступал против своего работодателя, с которым у него возникли разногласия.
Свидетели инцидента предложили мужчине материальную помощь.
В настоящее время движение на трассе восстановлено.
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