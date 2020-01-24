Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ
close
Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что инцидент произошел в 111 микрорайоне в четверг, 23 января.
По данным следствия, собаки покусали девятилетнего мальчика, который направлялся в магазин возле дома. Отогнать животных смогли выбежавшие на улицу мать мальчика и соседка.
Уточняется, что ребенок был госпитализирован с множеством укусов по телу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Забежавшая в вологодскую школу собака покусала шестерых детей
— На западе Москвы объявлен карантин по бешенству