Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ

Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что инцидент произошел в 111 микрорайоне в четверг, 23 января.

По данным следствия, собаки покусали девятилетнего мальчика, который направлялся в магазин возле дома. Отогнать животных смогли выбежавшие на улицу мать мальчика и соседка.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован с множеством укусов по телу.

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