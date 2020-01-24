Хлопок газа произошел в Каменск-Уральском

В Каменск-Уральском произошел взрыв газа в квартире. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала одна женщина, которая была госпитализирована.

Уточняется, что инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. Из-за хлопка была повреждена стена между двумя квартирами, а также трещины появились на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию 28 жителей дома.

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