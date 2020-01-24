Во Франции проходит ночной допрос Винника
Во Франции проходит допрос россиянина Александра Винника, куда он был перевезен из Греции. Об этом в Facebook сообщила адвокат россиянина Зои Константопулу.
Она отметила, что Винник плохо себя чувствует после 35 дней голодовки и недосыпа, поэтому его допрашивают против его воли.
Кроме того, адвокат подчеркнула, что не может связаться со своим клиентом, которого перевезли во Францию за несколько часов до принятия соответствующего решения и без уведомления представителей.
«По этим данным мы говорим о похищении, а не о выдаче человека», — заключила Константопулу.
Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.
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