Китайский коронавирус поразил индийскую медсестру в Саудовской Аравии

Глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил, что медсестра, работающая в больнице на юге Саудовской Аравии, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, около 100 медсестер, которые работали в больницах Саудовской Аравии, были протестированы на наличие вируса. Он был выявлен у одной из них.

«Пострадавшая медсестра проходит лечение в национальной больнице Асир», — добавил министр.

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