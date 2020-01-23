Два человека пострадали от взрыва при вскрытии сейфа в Череповце

В Череповце два человека пострадали от взрыва при вскрытии сейфа «болгаркой». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Вологодской области.

Отмечается, что собственник квартиры и его приятель решили вскрыть сейф «болгаркой», поскольку ключа от него не было. Внутри сейфа оказался порох, который взорвался. В результате инцидента один человек был госпитализирован с ожогами лица и рук, другой с незначительными ожогами рук отказался от госпитализации.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в одной из квартир на улице Гоголя,156. Из-за взрыва пороха выбило окно балконной двери.