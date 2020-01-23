Зеленский: Киев уже начал переговоры с Москвой об обмене задержанных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже приступил к переговорам с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе офиса украинского лидера, список был согласован в Минске. Планируется его дополнение.

В Киеве рассчитывают на обмен с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, а также всех украинцев, находящихся на территории России, в том числе крымских татар.

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