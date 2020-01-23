Путин: Холокост — общая трагедия России и Израиля

Российский лидер Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что 40% убитых и замученных евреев были из СССР.

Президент России также поблагодарил президента Израиля Реувена Ривлина за возможность быть в Иерусалиме.

Ранее Путин побеседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Российский лидер прибыл 23 января в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Он также планирует принять участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

По различным данным во время Холокоста на территории Советского Союза уничтожили около 2,6 млн евреев. Из них около 1,4 млн — на Украине, в уничтожении которых участвовали помимо немецких, румынские войска, а также местные националистические формирования и полицейские подразделения. В России было убито по меньшей мере 120 тысяч евреев, но в отличие от других стран местное население не принимало в этом участия.

В спасении советских евреев от полного истребления решающим стало сопротивление советских войск. Так, после наступления под Москвой были освобождены первые гетто — Калуга и Ильино. В 1941 году удалось спасти еврейские общины в Ростове-на-Дону, а в 1943 году — в Нальчике. После освобождения советскими войсками в 1944 году концлагеря Майданек стало известно о подлинных масштабах трагедии.

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