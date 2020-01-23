Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар

Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ему понятна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно возвращения Иссахар домой и добавил, что все будет учтено при принятии окончательного решения.

«Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — отметил российский президент.

Он также добавил, что в четверг, 23 января, Иссахар в колонии посетит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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