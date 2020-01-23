Москвича обокрали почти на 6 млн рублей с помощью дубликата SIM-карты

Мошенники обокрали жителя Москвы на 5,7 млн рублей с помощью дубликата SIM-карты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, инцидент произошел в июне 2018 года.

Мошенники, используя дубликат SIM-карты доверенного номера и установочные данные клиента для прохождения идентификации, обращались к работникам контакт-центра банка.

В ходе телефонного разговора они попросили перевести с непринадлежащего им счета средства в сумме 5 млн 730,6 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливаются личности преступников.

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