Москалькова: недопустимо отказывать осужденной в РФ Иссахар во встречах с матерью

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что недопустимо отказывать осужденной на 7,5 лет в РФ за контрабанду наркотиков израильтянке Нааме Иссахар в свиданиях с матерью, передает «Интерфакс».

По ее словам, Иссахар несколько раз не позволяли видеться с матерью.

«Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми», — сказала Москалькова, добавив, что руководитель колонии получил представление.

Кроме того, уполномоченная по правам человека направила подмосковную прокуратуру обращения с просьбой провести проверку по данному делу, также попросила.

В ответ прокуратура заверила, что Наама Иссахар не жалуется на условия содержания в колонии-поселении, видеться с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте, в том числе на английском и иврите.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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