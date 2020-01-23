В Москве телефонные мошенники украли у пенсионерки 800 тысяч рублей

В Москве телефонные мошенники украли у 72-летней местной жительницы 800 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

Как отмечается, инцидент произошел 20 января.

На домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности банка.

По данным полиции, мошенница во время разговора перевела деньги со счета пенсионерки.

В тот же день пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России («Кража, совершенная с банковского счета»).

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