В Москве в четверг ожидается до -5°С
close
В Москве в четверг, 23 января, ожидается до -5°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Метеорологи сообщают, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от -3°С до -5°С.
При этом в небе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег.
Также в городе будет гололедица.
Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 17 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке 742 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.