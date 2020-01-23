В Москве в четверг ожидается до -5°С

В Москве в четверг, 23 января, ожидается до -5°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Метеорологи сообщают, что днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от -3°С до -5°С.

При этом в небе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег.

Также в городе будет гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 17 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.