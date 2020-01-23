Скворцова стала главой ФМБА

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Соответствующее распоряжение выложили на сайте правительства.

Документ о ее назначении на эту должность подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как известно, c 21 мая 2012 по 15 января 2020 года Скворцова была главой Министерства здравоохранения. Ее на этом посту сменил Михаил Мурашко, ранее руководивший Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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