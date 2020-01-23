Самолет разбился в Калифорнии
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В городе Корона в американском штате Калифорния потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию и пожарную службу города.
По предварительной информации, в результате происшествия погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна.
Как стало известно, самолет разбился в восточной части территории городского аэродрома.
После авиакатастрофы воздушная гавань Короны была закрыта.
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