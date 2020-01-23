Самолет разбился в Калифорнии

В городе Корона в американском штате Калифорния потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию и пожарную службу города.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна.

Как стало известно, самолет разбился в восточной части территории городского аэродрома.

После авиакатастрофы воздушная гавань Короны была закрыта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет разбился в США, есть погибшие

— Самолет упал на жилой дом в США

— Самолет ВВС Канады разбился в США