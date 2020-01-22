Из-за пожара из дома в Сочи эвакуировали 30 человек

В Адлерском районе Сочи спасатели эвакуировали жителей дома, в котором загорелась квартира. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу улице Тюльпанов.

Уточняется, что пожар площадью 50 кв м был зафиксирован в одной из квартир в здании.

Прибывшие на место спасатели приняли решение об эвакуации 30 человек. Еще один местный житель был спасен. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

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