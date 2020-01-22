Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса

Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter газеты Global Times.

Отмечается, что власти Китая также приостановили работу автобусов и метро, а также рейсов междугородних поездов и самолетов.

Уточняется, что Ухань находится в провинции Хубэй, его население составляет 11 млн человек.

Конкретный срок окончания временного запрета на выезд из города не называется.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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