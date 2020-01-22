Во Внуково проводят проверку всех самолетов, прибывающих из Китая и Таиланда

В московском аэропорту Внуково вводят обязательный санитарно-карантинный досмотр всех самолетов, прибывающих из Китая и Таиланда. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Такая мера предосторожности вводится, чтобы не допустить завоз или распространение в Москве нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае.

«Организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

22 января стало известно о 17 скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен. На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре с подозрением на вирус госпитализированы семь человек.

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