Подозрения на коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца не подтвердились

Медики рассказали о проведении обследования госпитализированных с подозрением на заражение новым типом коронавируса человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у одного из находящихся в зоне риска больных диагноз не подтвердился.

Уточняется, что подозрения были сняты с гражданина Китая, который прилетел в страну около недели назад. Врачи подчеркнули, что у мужчины обычный ОРВИ.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный эпидемиолог Минздрава не видит угрозы распространения коронавируса в России

— Число госпитализированных от возможного заражения коронавирусом в Петербурге увеличилось

— В Боткинской больнице подтвердили госпитализацию россиянина с подозрением на коронавирус