Подозрения на коронавирус у прилетевшего в Петербург китайца не подтвердились
Медики рассказали о проведении обследования госпитализированных с подозрением на заражение новым типом коронавируса человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что у одного из находящихся в зоне риска больных диагноз не подтвердился.
Уточняется, что подозрения были сняты с гражданина Китая, который прилетел в страну около недели назад. Врачи подчеркнули, что у мужчины обычный ОРВИ.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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