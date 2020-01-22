Задержана женщина, угрожавшая выбросить внука из окна в Москве

В Москве была задержана пожилая женщина, которая угрожала выкинуть внука из окна квартиры на юге столицы. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на информированный источник.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вскрыть дверь и проникнуть в квартиру, пока с женщиной вели переговоры.

Злоумышленница была задержана, ее внука передали врачам. Уточняется, что жизнь ребенка находится вне опасности.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.

До этого стало известно, что пожилая женщина заперлась в квартире на юге Москвы от приставов, которые пришли по решению суда. После попыток вскрыть дверь, она стала угрожать выбросить из окна ребенка четырех лет.

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