Путин предложил обеспечить школы горячим питанием за счет местных продуктов

Президент России Владимир Путин предложил сформировать в регионах систему закупки местных продуктов в школы для того, чтобы у учеников начальных классов было горячее питание. Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Он отметил, что в первую очередь школы необходимо благоустроить, обеспечить их необходимым оборудованием, заключить договоры на поставку продуктов и др.

«...сейчас коллеги додумывают о том, что можно было брать местные продукты. И тогда те, кто занимается местными продуктами, у них сразу появляется рынок сбыта, закольцевание происходит, таким образом надо организовывать и в других местах», — сказал Путин.

По его словам, в настоящее время не все учебные заведения обеспечены горячим питанием.

«Уже с 1 сентября у нас предусмотрено движение практически по всем регионам, где этого еще нет», — сообщил глава государства, добавив, что правительству и главам регионов будут даны указания для обеспечения полноценной нормативной базы.

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