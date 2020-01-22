В Хабаровске с авиарейса сняли пассажира с подозрением на коронавирус

В Хабаровске пассажира сняли с авиарейса из-за опасений, что он может быть заражен коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина является гражданином Китая.

Согласно данным Роспотребнадзора, в ходе медицинских мероприятий у пассажира опасный вирус не обнаружился.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен. На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре с подозрением на вирус госпитализированы семь человек.

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