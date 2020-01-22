Ребенка-маугли спасли из захламленной квартиры на Сахалине

На Сахалине спасатели и полицейские взломали двери квартиры, чтобы добраться до годовалого мальчика, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что это произошло после того, как соседи пожаловались на детский плач.

По словам правоохранителей, в квартире повсюду был беспорядок, комнаты захламлены. При этом, бытовая техника и мебель везде новая.

Взрослых с ребенком на момент его обнаружения не было. Правоохранители окрестили мальчика маугли.

Также сообщается, что мать ребенка вскоре нашлась. Она сказала, что отлучилась в магазин, а беспорядок учинили жители, которым сдавалась квартира. По словам женщины, она вернулась с сыном в квартиру накануне и еще не успела убраться.

Органы опеки все же организовали проверку, поместив ребенка в больницу. По данным врачей, никаких травм и отклонений у него не обнаружили.