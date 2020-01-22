Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на двойное гражданство

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь двойное гражданство, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин предложить внести поправки в Конституцию страны на запрет на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности.

По словам представителя совфеда, проблема с двойным гражданством касается не только лиц, занимающих должности, указанные в конституции. По ее словам, иностранные паспорта получали в том числе дипломаты.

«Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки», — отметила Матвиенко, добавив, что следует расширить списки должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства.

Спикер поручила комитету по международным делам заняться данным вопросом.

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