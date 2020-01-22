В Якутии 19 воспитанников школы-интерната госпитализированы с отравлением
В Якутии 19 воспитанников Чурапчинской республиканской спортивной средней школы, а также двое сотрудников, госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что в настоящее время 20 человек находятся на стационарном лечении.
В ведомство информация об отравление учащихся и сотрудников школы-интерната поступила в 21.00 (15.00 мск) 21 января.
«На 12.00 (06.00 мск) 22 января из 22 заболевших, в том числе 19 детей и 3 взрослых, на стационарном лечении находятся 20 человек», — говорится в сообщении.
Состояние заболевших средней степени тяжести.
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