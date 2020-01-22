В Москве в среду ожидается до +2°C

В Москве в среду, 22 января, ожидается облачность с прояснениями и небольшая гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от 0°C до +2°C. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами 12-17 м/с.

Ночью температура опустится до -5°C — -3°C. Ожидается небольшой снег, местами метель. Направление и скорость ветра сохранятся, возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 733 мм ртутного столба, ночью – 735 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.