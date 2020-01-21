В США супруги умерли в один день

В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) супруги скончались в один день после того, как прожили в браке 65 лет. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

Джек и Харриет Моррисон умерли 11 января в доме престарелых в возрасте 86 и 83 лет.

Отмечается, что их кровати всегда стояли рядом, чтобы они могли держаться за руки.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, спустя год они поженились. В браке у них появились двое сыновей.

В дом престарелых Моррисоны переехали год назад из-за плохого самочувствия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ветераны Второй мировой умерли в один день после 70 лет счастливого брака

— Секретом успеха в любви поделились супруги, прожившие в браке 82 года

— Американская пара умерла в один день после 56 лет брака