В США супруги умерли в один день
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В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) супруги скончались в один день после того, как прожили в браке 65 лет. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.
Джек и Харриет Моррисон умерли 11 января в доме престарелых в возрасте 86 и 83 лет.
Отмечается, что их кровати всегда стояли рядом, чтобы они могли держаться за руки.
Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, спустя год они поженились. В браке у них появились двое сыновей.
В дом престарелых Моррисоны переехали год назад из-за плохого самочувствия.
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