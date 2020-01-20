Пьяный житель Волжского угнал автобус, чтобы окунуться в проруби

В Волжском один из местных жителей находясь в состоянии алкогольного опьянения украл автобус. Об этом сообщает портал V1.ru.

По словам самого правонарушителя, он угнал автобус «по дурости», поскольку очень хотел искупаться в проруби. Когда он нашел транспортное средство, оно не было закрыто, поэтому мужчина просто сел внутрь и поехал.

Отмечается, что полиция задержала местного жителя. В отношении него составлен административный акт.

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